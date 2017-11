Kraftig oppsving i utbyggingsplaner på norsk sokkel neste år

innenriks

I desember er det ventet utbyggingsplaner for hele sju prosjekter på norsk sokkel. Disse prosjektene er anslått til å ha en verdi på minst 106,5 milliarder kroner, viser en gjennomgang Sysla har foretatt.

Statistisk sentralbyrås estimater for oljeinvesteringer neste år kom i forrige uke og anslo totalbeløpet for 2018 til 144,3 milliarder kroner. I disse tallene var prosjektene i desember ikke med.

I år er det ventet at de totale investeringene kommer opp i rundt 150,8 milliarder kroner.

– Det er positivt med mange utbyggingsplaner. Næringen har gjennom en svært krevende periode jobbet godt med planer for å bygge ut funn og tilleggsressurser i felt. Dette skaper enorme verdier for samfunnet, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet (OD), til avisen.

De to største prosjektene som vil levere utbyggingsplaner neste måned er med Statoil som operatør. Det gjelder anslåtte investeringer på 49 milliarder kroner på Johan Castberg-feltet og rundt 22 milliarder kroner på Snorre-feltet.

