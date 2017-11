VG: Utenlandske aktører prøvde å hacke NUPI

innenriks

De to organene opplyser til avisen at de har bistått Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med å stanse det alvorlige datainnbruddet som kunne gitt aktørene mulighet til å plante desinformasjon eller manipulere rapporter fra forskerne.

Sikkerhetsmyndighetene skal ifølge VG allerede i vår ha oppdaget at en utenlandsk aktør viste interesse for instituttets datasystemer, men angrepet ble ikke gjennomført før i oktober.

Leder for cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Hans Christian Pretorius, ønsker ikke gå i detaljer om angrepet, men bekrefter at det er stor interesse blant utenlandske aktører for datasystemene til norske organisasjoner og etater.

– Vi kan ikke være sikre på hva de som står bak angrepet var ute etter, men vi ser fra andre land at tenketanker og forskningsmiljøer er interessante mål for etterretning, sier NUPIs kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien.

