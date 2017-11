Bedrifter risikerer straffetiltak for dyre kundeservicenumre

innenriks

Både markedsføringsloven og EU-domstolen forbyr nå næringsdrivende å henvise kunder til dyre spesialnumre. Taksten skal være den samme som når man ringer et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer.

Barne- og likestillingsdepartementet ga næringsdrivende frist til 15. oktober med å rette seg etter det nye lovverket. De fleste bedriftene har rettet seg etter loven, men ifølge Forbrukerombudet brytes den fremdeles av mange bedrifter, melder NRK.

Nå varsler Forbrukerombudet straffetiltak for bedrifter som fremdeles benytter dyre, femsifrede numre.

– Det kan være at vi rett og slett må fatte et vedtak om økonomiske sanksjoner for å sørge for at de ikke bryter loven videre, sier nestleder hos Forbrukerombudet, Bente Øverli.

Øverli sier Forbrukerombudet ikke ser noe mønster når det gjelder hvilke selskaper som ikke retter seg etter loven.

Bedriftene er nå lovpålagt å enten avvikle overtakserte spesialnumre, eller å tilby et alternativt og synlig kundenummer til normal pris.

