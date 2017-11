Kraftig brann i Sandnes stopper togtrafikken

innenriks

Brannen i bolighuset, som ligger tett inntil jernbanelinjen, ble meldt inn klokken 7.35. To andre hus i nærheten er evakuert, og politiet opplyser at det ikke er gjort rede for alle beboerne i huset som brenner.

Det er full fyr i bolighuset, som ligger i et område med mye trehusbebyggelse. Også Strandgata der huset ligger er helt stengt for trafikk.

Ifølge Stavanger Aftenblad opplyser politiets innsatsleder at det var folk inne i huset da brannen brøt ut, men at de nå antar at det ikke er flere igjen inne i boligen. Alle beboerne er imidlertid fortsatt ikke gjort rede for.

Huset er på tre etasjer og leies ut til flere leietakere, melder NRK.

Huset ligger nær en høyspentledning, noe som fører til utfordringer for brannmannskapene. Strømmen måtte tas før slukkingen kunne begynne.

Ifølge NSB er all togtrafikk på strekningen mellom Ganddal og Stavanger stengt inntil videre på grunn av brannen. Det kjøres buss på strekningen Stavanger–Ganddal–Stavanger. NSB oppfordrer også publikum til å benytte lokal busstransport.

