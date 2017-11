SV ønsker parkeringsavgift i garasjen på Stortinget

innenriks

Forslaget kommer en uke etter at lokalpolitikerne i Oslo luftet tanken om å innføre parkeringsavgift i rådhusgarasjen, skriver Aftenposten.

I forslaget om avgift også i stortingsgarasjen, viser SV-representantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken til Oslo kommunes arbeid for å få ned biltrafikken i sentrum. De skriver blant annet at «det er rimelig at også Stortinget, som stor arbeidsplass med en betydelig mengde parkeringsplasser midt i Oslo sentrum, bidrar».

– I forbindelse med «Bilfritt byliv»-prosjektet forsvinner mange parkeringsplasser i sentrum. Når det i tillegg kommer mange andre restriksjoner for bilkjøring, så bør dette også gjelde for stortingsrepresentanter, sier Oslo-representant Kaski.

SV foreslår for øvrig at folk med funksjonsnedsettelser og andre som av sikkerhetsmessige hensyn må bruke bil, skal slippe å betale avgiften. Dessuten skal elbilbrukere slippe unna med maksimalt halvparten av prisen. Etter at forslaget ble fremmet torsdag, havner det etter hvert hos presidentskapet på Stortinget. Haltbrekken tror en innstilling fra presidentskapet vil komme først på nyåret.

(©NTB)