Bondelaget fornøyd med nytt ulvevedtak

– Jeg håper jo at det som regjeringen nå legger fram, vil føre til at vi kommer i gang med jakt både i beiteprioriterte områder og i ulvesonen så fort som mulig. Det er viktig å komme i gang på snøføre, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til NTB.

Han er fornøyd med at Helgesen følger organisasjonens anbefaling om å skrive et nytt vedtak, som skal oppfylle lovens krav, etter at Oslo tingrett slo fast at det forrige ikke var det.

Bartnes er imidlertid kritisk til at departementet ikke vil tillate felling av Slettåsflokken og påpeker at denne flokken holder til tett på mange beboere.

Forslaget om å utvide jaktperioden utenfor ulvesonen både på høsten og våren, som Helgesen også la fram fredag, blir tatt godt imot. Bartnes håper det vil bety at man kan få tatt flere ulver som angriper sau.

– Det vil kunne føre til færre dyretragedier, sier han.

