Far og sønn dømt for overgrep i familien

Faren sto tiltalt sammen med to sønner i 20-årene da Alstahaug tingrett i august startet rettssaken som handlet om fysisk og psykisk mishandling, samt seksuelle overgrep mot medlemmer i sin egen familie over en periode på 30 år. Da dommen ble offentliggjort fredag, ble faren dømt til fire og et halvt års fengsel for mishandling og den eldste av sønnene fikk fem og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep. De må også betale oppreisningserstatning på henholdsvis 515.000 kroner og 375.000 kroner, melder NRK.

Den yngste av sønnene ble frifunnet av tingretten på alle punkter.

– Vi klient håper og tror at tingrettens dom nå endelig kan sette sluttstrek i saken, skriver mannens forsvarere i en uttalelse etter domsavsigelsen.

De kritiserer også politiets etterforskning for å ha vær ensidig og unyansert. Den dømte sønnens forsvarer reagerer på dommen. Forsvarer Arne Johansen sier mannen er både skuffet og overrasket.

Faren var også tiltalt for seksuelle overgrep mot en av døtrene sine, men ble ikke dømt for dette. Retten fant det sannsynliggjort at faren hadde begått overgrep mot en av døtrene. Det var derimot uklart om hun hadde vært yngre enn ti år da overgrepene skal ha skjedd, og derfor kunne retten ikke dømme ham på grunn av reglene for foreldelse. Overgrepene skal ha skjedd over 20 år tilbake i tid.

Bistandsadvokat Terese Kringlebotten sier datteren er lettet over å bli trodd, selv om forholdene ble ansett som foreldet av retten.

Forsvarer Christian Wiig sier mannen likevel vurderer å anke dommen.

– Dommen klienten min fikk er veldig streng til å dreie seg om familievold. Likevel skal vi huske på at aktors påstand var sju og et halvt års fengsel, så risikoen er stor for at straffen blir strengere dersom han anker, forklarer Wiig overfor NTB.

