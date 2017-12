Fire menn pågrepet i stjålet bil i Stavanger

innenriks

– Det var en patrulje som kommer over dem tilfeldig og tok et søk og fant ut at bilen var stjålet. De fire ble visitert i bilen, og da ble det funnet en ni millimeter pistol på en av mennene. Den ble ikke brukt mot politiet, sier Victor Jensen, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt til NTB.

Jensen opplyser at det også ble funnet tyvgods i bilen.

– Hva de er formelt siktet for er fortsatt uklart, men her er det sannsynligvis flere forhold. De blir sittende i varetekt til i morgen og må forklare seg. De er alle godt kjent av politiet i Sørvest, sier Jensen.

Politiet fikk melding om hendelsen på Vaulen i Stavanger klokken 1.20.

