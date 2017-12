Tillitsvalgte frykter Trandum blir fengsel etter reform

innenriks

Utvalget bak ny politireform foreslår å overføre ansvaret for driften av transittmottaket på Trandum til Kriminalomsorgen, skriver Klassekampen. Mottaket, som i dag drives av Politiets utlendingsenhet (PU), drives som et internat hvor hele familier sitter samlet i påvente av utsendelse. I forslaget til ny politireform er det lansert at PU skal legges ned og at utlendingsinternatet på Trandum skal overføres til Kriminalomsorgen, som i dag har ansvaret for landets fengsler.

Det reagerer de tillitsvalgte i LO-forbundet NTL Politiet på.

– Det er et klart brudd på menneskerettighetene å fengsle barn. Dersom Trandum skal overføres til Kriminalomsorgen, kan det bli konsekvensen, sier leder Carl Marius Michelsen i NTL Politiet til Klassekampen.

De som sitter på Trandum i dag er der med hjemmel i utlendingsloven og ikke for brudd på straffeloven. I fjor satt det 143 barn på internatet.

– Siden barn ikke kan fengsles sammen med foreldrene, må de overføres til barnevernet. Det betyr at familier som er i en krisesituasjon får det enda vanskeligere, sier Michelet.

Utvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup, står for konklusjonen i rapporten og sier problemstillingen med barn er vurdert. Samtidig sier hun at situasjonen på Trandum uansett ligner mest på forholdene i et fengsel og da er fengselsansatte best egnet.

Justisminister Per-Willy Amundsen svarer Klassekampen med at det ikke er automatikk i at enkeltstående forslag fra et frittstående utvalg blir regjeringens politikk.

(©NTB)