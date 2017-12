To omkom i kollisjon med brannbil

innenriks

Politiet fikk beskjed om ulykken klokka 9.09 lørdag morgen. En personbil og en lastebil frontkolliderte ved på E6 ved Heimsjøen i Nord-Trøndelag.

– En lastebil og en personbil har kollidert. To personer i personbilen er omkommet, sa operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Trønder-Avisa meldte først at lastebilen var en brannbil fra Avinor som kolliderte med personbilen. Brannbilen var på vei nordover på E6 etter et verkstedbesøk i Sør-Norge og ble kjørt av to personer.

Glatt og regn

Langsetter Snåsavatnet var det glatt etter nattas regn. Det har vært kaldt og frost i området i flere dager, men natt til lørdag slo været om. Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.

Den lille utenlandskregistrerte personbilen var på vei sørover med to personer i.

– Det er en meget stygg ulykke. Alt tyder på at det er personbilen som har kommet over i motgående kjørefelt, sier Volden.

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet. Ifølge operasjonslederen har teknikere fra politiet og Vegvesenets havarigruppe sperret av hele ulykkesstedet for å gjøre de nødvendige undersøkelsene som må til for å forstå hva som er skjedd.

Stengte omkjøringsvei

– Vi har ingen identifikasjon på de døde. Personbilen var registrert i utlandet, men mange utenlandske personer oppholder seg i området, sier operasjonslederen.

Veien ble stengt og Statens vegvesen har satt opp omkjøring på strekningen mellom Steinkjer og Grong. Denne flere mil lange omkjøringsveien ble imidlertid også stengt for tunge kjøretøyer lørdag formiddag fordi den ble ansett for å være for glatt.

– Den er så glatt at den ikke er framkommelig. Den er lang, svingete og smal så fram til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.

Politiet meldte lørdag morgen også om to personbiler som hadde frontkollidert på fylkesvei 17 vest for Skage i Namdalen. Her ble en person sittende fastklemt og senere sendt til sykehus etter å ha blitt frigjort fra bilen.

(©NTB)