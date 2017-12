innenriks

Resultatene av testene i Nordfjella til nå viser altså få tilfeller av skrantesyke (CWD).

CWD er en prionsykdom som skrapesyke hos sau eller kugalskap, og den forårsaker store lidelser og død for dyr som rammes.

– Resultatene gir håp om å bevare friske villreinstammer i Norge, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Forskerne ved Veterinærinstituttet mener at man kan trekke viktig lærdom ut av de 30.000 prøvene som nå er analysert siden oppdagelsen av sykdommen i fjor.

Må få fjernet smitten

Utbredelsen av CWD blant villreinen i Nordfjella er på cirka 1 prosent, slik forskerne beregnet at det ville være. Dette lå til grunn for å gi råd om å sanere villreinflokken i området, noe flere har protestert kraftig imot.

– At utbredelsen så langt viser seg å være som beregnet i Nordfjella, og at funnene utenfor området ser ut til å være en annen type CWD, gjør at vi fortsatt har håp om å hindre at sykdommen sett hos villrein får fotfeste i Norge. Det forutsetter at vi får fjernet smitten. Å gi opp dette forsøket, vil være å gi opp tanken om framtidige friske hjorteviltbestander, sier Våge.

Han understreker at jo lengre tid man bruker på å ta ut den smittede villreinstammen i Nordfjella, jo større er sjansen for spredning ut av området, og at situasjonen blir enda vanskeligere å håndtere.

13 bekreftet smittet

Veterinærinstituttet bekreftet tirsdag i forrige uke at en voksen reinsdyrbukk som ble felt i Nordfjella, var smittet av den dødelige dyresykdommen.

Dette var det 13. dyret med bekreftet skrantesyke i Norge, men Mattilsynet venter at tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen i Nordfjella fortsetter.

Imponert

– Jeg er imponert over det tempoet Veterinærinstituttet har klart å holde. Raske prøvesvar er viktig for at testene mot CWD ikke skal skape for store praktiske utfordringer for jegere og slakteriene og nedskjæringsvirksomheter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Testene av hjortedyrene utgjør det største prøvetakingsprogrammet siden kugalskap var på sitt mest intense for 15 år siden. Hver morgen fraktes prøvemateriale inn til Veterinærinstituttet for å analyseres. Prøver fra 10 000 dyr ble analysert i 2016 og hittil i 2017 er 20 000 dyr testet. Rekorden for en dag er hittil 963 prøver.

