Kriminalomsorgen frykter budsjettkutt

innenriks

«Det virker som den meget anstrengte budsjettsituasjonen for 2018 utvikler seg til å bli tilnærmet uhåndterlig», skriver KDI-direktør Marianne Vollan i en intern epost Bergens Tidende har fått tilgang til.

Meldingen gikk ut til regiondirektørene for Kriminalomsorgen 23. november.

«Den totale kuttsituasjonen er nå meget kritisk, og jeg har til orientering også bedt om et krisemøte i Justisdepartementet», skriver Vollan.

Avisen skriver at den utløsende årsaken til brevet er krav til ytterlige budsjettkutt neste år.

I 2015 startet regjeringen en reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter. I år ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om å øke kravet til innsparinger. For Kriminalomsorgen betyr det at summen de må kutte neste år, økte fra 25 millioner kroner til 45 millioner kroner.

Siden regjeringen tok over i 2013 er KDIs budsjetter kuttet med nærmere 150 millioner kroner, ifølge de fengselsansattes fagtidsskrift.

– Vi er nede på et nivå der vi så vidt kan opprettholde sikkerheten. Det betyr mer innlåsing og mindre kontakt med de innsatte. Det er kritisk nå, sier assisterende regiondirektør Ketil Schreiner Evjen i Kriminalomsorgen region vest.

(©NTB)