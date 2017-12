NVE varsler flom- og skredfare på Vestlandet

innenriks

Oransje nivå er det nest høyeste farenivået på flomvarslene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og det beskriver en alvorlig situasjon med sannsynlighet for alvorlige skader.

– Fra i morgen kan vi få en alvorlig flom- og skredsituasjon i Hordaland og Rogaland. Hvis nedbørsprognosene slår til, kan dette blir verre enn de to siste flommene i samme område, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth, mandag kveld.

Ekstremværet Synne førte til store flomskader i 2015, særlig i Egersund. Flommen for tre år siden førte blant annet til store skader i Odda.

Flomvarselet gjelder også Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, som vil merke den kraftige nedbøren. Situasjonen blir forverret av at relativt høye temperaturer sørger for kraftig snøsmelting i tillegg til den voldsomme nedbøren.

Opptil 400 millimeter regn

Det ventes mye regn, opptil 400 millimeter fra tirsdag til og med torsdag. Mesteparten av nedbøren kommer allerede tirsdag – da er det meldt opptil 200 millimeter i løpet av 24 timer. Det ventes ytterligere 100 millimeter nedbør onsdag og opptil 60 millimeter torsdag.

Meteorologisk institutt melder om mest nedbør i området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden. Det ventes lokalt svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland, og noe av den kraftige nedbøren kan starte allerede mandag kveld.

Været medfører også stor fare for jord- og sørpeskred. Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatt. Faren for jord-, sørpe- og flomskred øker spesielt tirsdag ettermiddag, heter det i varselet fra NVE, som også advarer om at noen veistrekninger kan være utsatt for ras.

Snøskredvarsel

For Rogaland har NVE også utstedt et snøskredvarsel på aller høyeste farenivå – rødt nivå 4 – for tirsdag. Dette gjelder særlig i de nordøstlige delene av fylket. Dette også som en konsekvens av mildvær, mye nedbør og kraftig vind. Også i de sørlige delene av Hordaland vil snøskredfaren være stor.

NVE fraråder all ferdsel i de områdene som får mye nedbør i og i nærheten av skredterreng, og ber folk ta kontakt med kommunen om det er behov for hjelp i forbindelse med flom- eller skredhendelser.

– Vi sender folk ut i de aktuelle områdene og vi har kontaktet en del kommuner som vi mener kan bli særlig utsatt. Vi vil bistå politi og kommuner i forbindelse med flom- og skredhendelser, forteller Leifseth.

