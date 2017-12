Viagra kan bli reseptfritt i Norge

innenriks

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk (SLV), er positiv til endringen. Han påpeker at mye av den falske medisinen som selges på nett, er ereksjonstabletter.

– Hvis man kan slå beina under den industrien som driver med falske legemidler, så er det et gode, sier Madsen til Dagens Medisin

De siste fem årene har den britiske legemiddelmyndigheten beslaglagt ulovlige potensmidler til en verdi av over 500 millioner kroner.

Madsen tror også farmasøytutlevering kan bidra til at flere menn kan benytte seg av legemiddelet, og han sier at mange ønsker seg en mer anonym måte å skaffe seg denne medisinen på.

Han ser få ulemper med at legemiddelet blir mer tilgjengelig.

– Vi har lang erfaring med bruk av Viagra og vet at alvorlige bivirkninger ikke er vanlige. Man kunne derfor tenke seg at man hadde gått enda et skritt lenger slik at man kunne kjøpe det i butikker, sier han.

I Norge har regjeringen besluttet at ordningen med farmasøytutlevering av reseptfrie legemidler skal innføres fra og med 1. januar 2018. Det er opp til produsentene selv å søke om medisiner de ønsker inn i ordningen.

– Vi er i dialog med SLV om produkter som kan egne seg for ordningen. Viagra er ett av flere produkter som er med i denne vurderingen, sier Morten Lofthus Tangnes, direktør for Pfizer Essential Health i Norge.

(©NTB)