38 år gammel kvinne døde etter jordras på Osterøy

innenriks

Kvinnen ble fraktet til sykehus etter raset, som politiet først meldte om rundt klokka 6.45.

Politiet gikk torsdag ettermiddag ut med kvinnens navn i samråd med hennes familie.

Samtidig er det etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.

Politiet i Hordaland opplyser at kommunen sørger for oppfølging av beboerne i disse husene når det gjelder overnatting og eventuelt uthenting av eiendeler og lignende. Kommunen overtar nå ansvaret for situasjonen såframt det ikke oppstår nye hendelser i området.

– Sivilforsvaret overtar vakthold i kveld og natt. Politiet blir på stedet til Sivilforsvaret er på plass og kan overta. Geologer skal ta ny vurdering av rasfaren i morgen fredag, opplyser politiet videre.