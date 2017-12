Alvorlig ulykke på Tambar-feltet i Nordsjøen

innenriks

Det var klokken 12.02 torsdag Hovedredningssentralen fikk melding om at en person hadde falt i sjøen fra riggen Maersk Interceptor på Tambar-feltet i Nordsjøen. Kort tid etter kom det melding om at en annen person var skadd etter å ha fått en fallende gjenstand over seg, ifølge Stavanger Aftenblad.

Den ene, en mann som er 37 år gammel, ble behandlet om bord på plattformen og senere fløyet til Stavanger universitetssjukehus i helikopter. Tilstanden hans betegnes som alvorlig, men stabil i en pressemelding fra sykehuset torsdag kveld.

Personen som falt i sjøen skal ifølge Bergens Tidende ha blitt fløyet til Haukeland universitetssjukehus torsdag ettermiddag. Haukeland har senere torsdag ingen opplysninger å gi ut om vedkommendes tilstand.

Mærsk-ansatte

Riggen var på oppdrag for AkerBP da ulykken skjedde. De to involverte var begge ansatt i Maersk Drilling.

Foreløpig er årsaken til ulykken ukjent, og Aker BP vil foreløpig ikke kommentere omstendighetene rundt hendelsen.

–Vår hovedprioritet er nå å ivareta personellet, og det er det som er vår primæroppgave nå. Vi har aktivert beredskapsorganisasjonen og samarbeider med HRS og relevante myndigheter for å håndtere situasjonen, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP.

Vil granske

Pressetalsmann i Petroleumstilsyunet, Øyvind Midttun, sier til Aftenbladet at de følger ulykken tett, og at de har besluttet å granske hendelsen.

Faret sier Aker vil gjøre alt de kan for å bistå når den tiden kommer.

–Vi skal selvsagt bidra til å undersøke og forstå hva som har skjedd, men vi er ikke der nå. Vi må prioritere personell og de som er skadd, sier Faret.

