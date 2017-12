Meteorologisk institutt opprettholder økt overvåking i Sør-Norge

innenriks

Et stormsenter befinner seg torsdag ettermiddag i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Ekstremvarsel er foreløpig ikke sendt ut, men det vil bli gjort dersom data tilsier at situasjonen bør oppgraderes.

–Publikum må sjekke TV/radio/internett for oppfølgende meldinger, skriver meteorologene.

Rogaland og Hordaland kan vente seg full storm med vindstyrke på opptil 25 meter per sekund torsdag kveld. Det kan også hende det blir kortvarig sterk storm med vindstyrke på opptil 30 meter per sekund, og vindkast på opptil 40 meter per sekund inn over land.

Fylkene har allerede vært rammet av uvanlig kraftig nedbør de siste dagene, men torsdag melder meteorologene at den økte overvåkingen av nedbør er avsluttet og nedgradert til OBS-varsel.

I Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland ventes det sørvestlig full storm med vindstyrke på 25 meter per sekund og vindkast opptil 40 meter per sekund torsdag kveld. Fredag ettermiddag dreier vinden nordvest og avtar noe.

I Vest-Agder ventes torsdag kveld og natt til fredag vestlig liten storm med styrke på 22 meter per sekund i lavlandet. I innlandet minker vinden fredag ettermiddag, mens på kysten minker den først lørdag morgen.

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre kan den vestlige vinden sent torsdag eller natt til fredag komme opp i full eller sterk storm med vindkast på 30 til 40 sekundmeter. Denne ventes å fortsette utover fredagen i utsatte deler av fylket.

