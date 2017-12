Stortingsflertallet vil utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud

innenriks

Forslaget vil bli behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen 13. desember og vil bli stemt over i Stortinget over nyttår.

– Dette er en stor dag. Vi har nå flertall for et veldig viktig vedtak. Det er spesielt gledelig at vi får til dette nå når ICAN skal få tildelt Nobelprisen denne helgen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Vi er utrolig glade for at vi nå har blitt enige med flertallet om at regjeringen skal utrede muligheten til å slutte seg til atomvåpenforbudet og støtte opp under målene i avtalen, legger han til.

Ap avviser alenegang

Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av neste år, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i forslaget.

Arbeiderpartiet stemte tidligere i høst mot et forslag fra SV om norsk tilslutning til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Men Ap sier nå ja til en utredning, bekrefter partiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt overfor NTB.

– Vi er positive til en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den, men vi mener ikke at det er aktuelt for Norge nå eller som eneste NATO-land å signere traktaten, presiserer hun.

Nato-ramme

KrF-leder Knut Arild Hareide understreker at NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

– Å få en bred utredning av hvordan vi best kan arbeide for en atomvåpenfri verden innenfor rammen av vårt NATO-medlemskap er også en fordel, sier Hareide, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Han legger til at Norge bør være en pådriver for ikke-spredning, nedrustning og en verden uten atomvåpen.

Venstres forsvarspolitiske talsmann Abid Raja mener at et godt faktagrunnlag er nødvendig for å ta en avgjørelse om hvorvidt Norge kan og bør slutte seg til FN-atomvåpenforbudet.

– Derfor er dette et forslag vi alle bør stå inne for, sier han.

Katastrofale konsekvenser

Parlamentarisk leder for Sp, Liv Signe Navarsete, minner om at enhver bruk av atomvåpen vil medføre katastrofale humanitære konsekvenser.

– Vi har over lang tid ment at Norge bør jobbe for en internasjonalt bindende avtale som forbyr atomvåpen. Å få utredet konsekvensene av å slutte seg til den vedtatte FN-traktaten er derfor både naturlig og viktig, sier hun.

Også Raja understreker de alvorlige konsekvensene ved bruk av atomvåpen, som han mener er en av vår tids største internasjonale sikkerhetsutfordringer.

– Vi skylder vår barn og barnebarn å gjøre det vi kan for å skape en atomfri framtid, sier han.

