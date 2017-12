– Desperat handling å hindre Hagen, sier Hagen

innenriks

– Stortingsflertallet med Arbeiderpartiet i spissen ble desperate for å hindre at jeg kom inn i Nobelkomiteen. Hvorfor de syns det er så ille å ha Hagen i Nobelkomiteen klarer jeg ikke å begripe. Men jeg må jo være mye verre enn det jeg selv har trodd, sa den tidligere Frp-formannen etter debatten i stortingssalen fredag morgen om valget til Nobelkomiteen.

Allerede før debatten innså Hagen at drømmen om en plass i Nobelkomiteen var tapt.

– Når de legger så mye vekt på å hindre at jeg blir valgt til Nobelkomiteen, så skulle det bare mangle at de ikke greier det, lød hans umiddelbare kommentar i vandrehallen etterpå.

Ingen skrupler

Hagen sier at han ikke er skuffet over utfallet – det har han vært forberedt på noen dager. Men han er ytterst kritisk til fremgangsmåten:

– Makta rår, og når man setter forretningsorden til side, bryter regelverket og endrer spillereglene etter at spillet er i gang, da har de ingen skrupler. At en vararepresentant ikke kan bli valgt, har aldri tidligere vært nevnt, før mitt navn ble foreslått. Da måtte de finne ut hvordan kan vi stoppe Hagen. Så var det dette fikenbladet med at jeg er vararepresentant som de har benyttet seg av, sier Hagen.

Rødt-forslag

Under debatten omtalte Rødt-leder Bjørnar Moxnes Hagen som «totalt uegnet» til å sitte i Nobelkomiteen.

– Hagen er ingen fredens mann. Han graver grøfter der andre bygger broer, oppsummerte Moxnes, som fremmet et alternativt forslag på fredsaktivisten Fredrik Heffermehl.

– Jeg lever helt greit med at en slik karakteristikk kommer fra formann Moxnes. Men jeg er tydeligvis både elsket og hatet, sa Hagen.

Julenissen

Selv om Frp-veteranen mener at det nå ikke er mulig at han blir valgt når avstemningen holdes senere fredag, så undret han seg over hvordan selve voteringen ville foregå.

– Nå fremmes det en kandidat mot meg. Det forutsetter jo at jeg blir votert særskilt mot Rødts kandidat. Det er veldig lite sannsynlig, når flertallet trolig først kommer til å stemme over det innledende forslaget om at det i dag kun skal velges ett medlem av Nobelkomiteen. Men hvordan legger de da opp den voteringen om den ene plassen? Med flere kandidater skal det være skriftlig votering, og det er alltid spennende. Jeg minnes at både Donald og julenissen har fått stemmer tidligere, sier Hagen.

«Slike venner»

At også KrF, og ikke minst Venstre, er en del av stortingsflertallet som nå blokkerer for Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen, bør isolert sett ikke bety noe i de pågående sonderingene mellom regjeringspartiene og Venstre, mener Hagen.

– Jeg har for lengst sagt at det er helt meningsløst å utvide regjeringen bare med Venstre alene. Det vil fortsatt være en mindretallsregjering. Men jeg må konstatere at jeg har tenkt tanken om at hva skal man med politiske motstandere når man har slike venner, eller samarbeidspartnere, som det også snakkes om, lyder den tidligere Frp-formannens hjertesukk.

