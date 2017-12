– En parodi, mener Hagen om nobelprosessen i Stortinget

innenriks

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å le. Først vedtar de at Hagen ikke er valgbar. Deretter blir jeg stemt over og får 16 stemmer. Det betyr jo at jeg likevel er valgbar, sa Hagen etter avstemningen i Stortinget fredag.

Gjennom flere perioder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har den tidligere Frp-formannen satt seg godt inn i Stortingets regelverk. Nå mener han at konstitusjonelle kjøreregler er brutt – kun med det formål å hindre Hagen personlig.

– Dette er blitt en parodi. Det er ikke Stortinget verdig, sier Hagen til NTB.

