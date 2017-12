Medisinen spinraza fortsatt altfor dyr for helsevesenet

innenriks

Etter å ha fått et nytt pristilbud fra produsenten Biogen har Beslutningsforum for nye metoder vurdert på nytt om legemiddelet skal tilbys pasienter i Norge. Men konklusjonen etter et ekstraordinært telefonmøte fredag morgen var nedslående for pasientene med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

– Dette er svært beklagelig for de pasienter og pårørende som vi vet ønsker noe annet. Det gjør også vi. Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene, men prisen er altfor høy, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum for nye metoder.

I oktober sa de nei til å bruke medisinen til barn med muskelsykdommen med begrunnelsen at prisen på legemiddelet var «uetisk høy». Etter at det har foregått nye prisforhandlinger med produsenten Biogen har fagdirektørene i de regionale helseforetakene de siste ukene vurdert den nye prisen.

1 million per dose

Spinraza er blant verdens dyreste medisiner. Før rabatt og før det nye pristilbudet ble vurdert, var prisen for hver dose om lag 1 million kroner. Utregninger Dagens Medisin har gjengitt fra Statens legemiddelverk viser at innføringen av legemiddelet i norsk helsevesen ville koste om lag 200 millioner kroner årlig etter fem år.

Spinal muskelatrofi hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges. Nå ser Beslutningsforum til Danmark for å sondere muligheten for et samarbeid.

Forhandle med Danmark

– Dette er en prioritert sak for oss, og vi ønsker en løsning. Men vi kan ikke gå med på den prisen som legemiddelfirmaet forlanger. Norske myndigheter har opprettet kontakt med Danmark for å se om vi kan forhandle sammen, sier Vorland.

Han sier han håper å kunne gi mer informasjon om prosessen videre i det neste møtet i Beslutningsforum for nye metoder 18. desember.

– Det beste hadde vært at vi i møtet 18. desember hadde hatt et pristilbud som var akseptabelt, men det ser ikke ut til å være mulig slik forhandlingene til nå har forløpt, sier Vorland.

