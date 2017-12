Melkebonde dømt på ny for salg av upasteurisert melk

innenriks

I Nordre Vestfold tingrett ble bonden dømt for brudd på matloven. I tillegg til den betingede fengselsstraffen ble han dømt til 50.000 kroner i inndragning. Retten fastslo at mannen hadde omsatt 6.500 liter upasteurisert melk over en toårsperiode.

65-åringen anket over både lovanvendelsen, skyldspørsmålet og inndragningen. Agder lagmannsrett kom imidlertid enstemmig fram til at anken skulle forkastes. Dommen blir dermed stående.

Tingrettsdommen var for øvrig bakgrunnen for at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i august gikk inn for å åpne for organisert salg av rå eller ubehandlet melk fra norske gårder. I dagens regelverk et det bare lov med tilfeldig salg av upasteurisert melk, og salget kan ikke ha butikkpreg. Det har vært påbudt å varmebehandle melk som skal selges i Norge siden 1953.

– Min umiddelbare reaksjon var at her blir regelverket håndhevet strengere enn det bør. Denne liberaliseringen av regelverket kommer som en konsekvens av det, sa statsråden til avisen Nationen.

(©NTB)