Rødt foreslår Heffermehl til Nobelkomiteen

– Dette blir første sak i Stortinget fredag morgen. Da vil jeg fremme Heffermehls kandidatur fra talerstolen, sier Moxnes til NTB.

Når Stortinget fredag skal ta stilling til hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen, vil flertallet kreve at man først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke. Slik vil opposisjonen utelukke Carl I. Hagen. Stortinget vedtok tidligere denne uken at representanter og vararepresentanter ikke kan velges.

Moxnes mener det er et paradoks at de andre partiene ønsker å tette skottene mellom Stortinget og Nobelkomiteen samtidig som de setter en sperre for Hagen og dermed egentlig godtar at et parti har hevd på en plass i komiteen.

– Mitt poeng er at dette ikke er noe partiene eier. Vi mener det ikke tjener fredsprisens formål. Heffermehl har skrevet bok om Alfred Nobels testamente og har gått grundig inn i hva formålet med prisen er og hva Nobel ønsket seg da han ga dette ansvaret til Stortinget. Han har også vært aktiv i fredsarbeidet i mange tiår, sier partilederen.

Moxnes varsler at Rødt kommer til å stemme mot forslaget om at det bare skal velges ett medlem.

– Det skal velges to og vi vil da fremme Heffermehl som vår kandidat, sier han.

