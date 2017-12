Mann varslet om falsk hendelse ved Torp

innenriks

Mannen, som er norsk statsborger, hadde fredag ettermiddag status som vitne i forbindelse med politiets aksjon på Torp. Ifølge politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl i Sørøst politidistrikt varslet mannen politiet om at noe skulle skje på flyplassen. Dette viste seg å ikke stemme.

– Det ble foretatt avhør, og sammen med ytterligere etterforskning fant politiet ut at forklaringen ikke var riktig. Derfor valgte vi å sikte ham for falsk forklaring, sier Svorstøl til NTB.

Har erkjent straffskyld

26-åringen har erkjent straffskyld. Svorstøl opplyser at det vil bli vurdert om det er grunnlag for å fremstille mannen for varetektsfengsling eller om han skal løslates.

Advokat Brynjar Meling er oppnevnt som mannens forsvarer. Ifølge Meling er klienten hans lei seg for hva han har stelt i stand, og han skjønner ikke at han kan ha stått bak noe sånt.

Meling opplyser at den siktede mannen forklarte seg i et langt avhør natt til lørdag, og at han har samarbeidet godt med politiet.

– Han opplever at han blir godt ivaretatt av politiet, sier Meling til NTB.

Omfattende politiaksjon

Politiet hadde lørdag normal bemanning på Torp etter at alle operative politifolk i Vestfold og alle nasjonale bistandsenheter ble kalt inn til flyplassen ved 15-tiden fredag. Da hadde politiet mottatt informasjon om at noe skulle skje. Det var imidlertid ikke rettet noen konkret trussel mot flyplassen.

Ifølge flere medier var det skarpskyttere på taket på flyplassen og bevæpnet politi ved alle inn- og utganger. Det var også bevæpnet politi ved innsjekkingsskrankene og andre steder inne på selve flyplassen, og ifølge VG startet politiets vakthold flere kilometer fra flyplassen. Trafikken ved flyplassen gikk imidlertid som normalt.