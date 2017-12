Mikroplast bekymrer forskere

innenriks

Årlig går nærmere én million tonn mikroplast ut i verdenshavene, og mengden øker for hvert år, skriver Aftenposten.

Ifølge avisa viser nye studier at mikroplast er funnet i springvann over hele verden. På oppdrag fra VG har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i høst analysert stikkprøver av springvann fra elleve kommuner i Norge. Ni av dem inneholdt plast.

Ifølge beregningene til World Economic Forum vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond mener det er de minste plastpartiklene som bekymrer mest.

– Forskerne tror nanoplasten kan gå inn i blodomløpet og lagres i kroppen på samme måte som andre miljøgifter, som kvikksølv og PCB (klorforbindelse som nå er forbudt), sier han til Aftenposten. Myhre mener dette er en av de største utfordringene havet og mennesket har stått overfor.

I Norge rydder vi stadig mer plast, og på strandryddedagen i 2016 ble 377 tonn avfall ryddet. Det er likevel kun drøyt én prosent av vekten på rundt 34.000 tonn søppel som endte i Nordsjøen samme år.

En rekke nasjoner har nå satt i gang tiltak mot plast og mikroplastforsøpling. Blant dem er Indonesia, som har satt av én milliard dollar i året for å redusere plastsøppelet med 70 prosent innen 2025. Kina, Taiwan, Sør-Afrika, Uganda, Somalia, Rwanda, Botswana, Kenya og Etiopia har forbudt plastposer.

