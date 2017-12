Brann i bolighus i Stavanger

innenriks

Politiet fikk melding om brannen i Midtre Suldalsgate på Storhaug i Stavanger klokken 5.03. En halvtime senere kom meldingen om at brannvesenet hadde fått kontroll. Eieren av huset som brant, en mann i 70-årene, er fraktet til legevakten for en sjekk. Det er to personer registrert på adressen.

– Det er opplysninger fra huseier og andre på stedet at den andre personen ikke er i huset, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Flere av nabohusene ble evakuert da boligen var overtent.

– Det er ikke fare for spredning nå. Vi er heldig med at det er vindstille i området. Røyken går rett til værs. Det er kontroll, sier Jensen.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

