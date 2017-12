Over 3.000 rein påkjørt på Nordlandsbanen de siste ti årene 

innenriks

– Hendelsene langs Nordlandsbanen de siste ukene understreker behovet for at det bygges flere gjerder for å forebygge påkjørsler. For å løse den akutte situasjonen er det også viktig med god dialog mellom reineierne og Bane Nor for å gjøre det som er mulig for å få reinflokkene bort fra jernbanelinjene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland.

Rundt ti reinsdyr ble påkjørt mandag morgen mellom Oteråga og Tverrlandet, drøye to mil øst for Bodø, opplyser Bane Nor. Påkjørselen kommer på toppen av flere lignende ulykker de siste ukene. Senest søndag kjørte et persontog på vei fra Bodø til Trondheim rett inn i en reinflokk på 80 dyr ved Lønsdal i Saltdal i Nordland.

Rundt 200 rein er blitt påkjørt og drept av tog langs Nordlandsbanen de siste par ukene. De siste ti årene er tallet 3.072, skriver Avisa Nordland.

Ikke varslet

– Det er beklagelig. Det ble ikke varslet om reinsdyr på denne delen av strekningen. Vi er avhengig av å bli varslet av reinbeitedistriktet om hvor dyra er for å kunne forebygge påkjørsler, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor om søndagens hendelse.

Etter hendelsen er hastigheten satt ned på en to mil lang strekning. Bane Nor arbeider nå med en revidert handlingsplan for å redusere antallet tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

– Vi ser på om det finnes tekniske løsninger for automatisk deteksjon og varsling når dyr beveger seg inn mot sporet, sier Brækkan.

Reineierne i området mener den eneste løsningen for å hindre at flere reinflokker blir truffet av tog, er reingjerder.

Gjerde på Saltfjellet

Fylkesmannen i Nordland sendte så sent som 29. november et brev til Samferdselsdepartementet der de ber om at det allerede planlagte gjerdet fra Mosjøen til Laksforsen blir bygget så raskt som mulig. Etter de siste påkjørslene på Saltfjellet må det også prioriteres å bygges gjerder her, sier Solberg.

I 2010 anbefalte en arbeidsgruppe for Fylkesmannen i Nordland, daværende Jernbaneverket, NSB, Saltdal kommune og Saltfjellet reinbeitedistrikt å prioritere permanente gjerder på strekningen mellom Lønsdal stasjon og Russånes, der søndagens påkjørsler fant sted.

– Vi har snakket og snakket om dette tidligere. Jeg håper at planene fra 2010, om et sammenhengende gjerde, fra Russånes til Lønsdal, blir tørket støv av, sier leder Per Ole Oskal for Saltfjellet reinbeitedistrikt til Avisa Nordland.

Ifølge Fylkesmannen ble det forrige vinter bygget gjerder på den sørligste delen av strekningen, fra Lønsdal stasjon til Kjemånasen tunnel.

– Blodige penger

Det er i dag om lag 3.500 rein som beiter i Saltfjellet reinbeitedistrikt, i tillegg til årets kalver. Disse dyrene har sju forskjellige eiere. På spørsmål om det ikke er mulig å gjete dyrene, svarer Oskal at de gjør så godt de kan.

Det samme gjør reineier Oluf Anders Kuhmunen, som er glad for den politiske støtten reindriftsnæringen har fått. Han understreker imidlertid hvilken økonomisk katastrofe togpåkjørslene påfører næringen.

– Det vi mottar i erstatning er blodige penger. Vi taper penger, fordi vi kun får betalt for de drepte dyrene. Dette er produksjonsdyr. Vi får ingen erstatning for kalvene de kunne gitt oss, sier Kuhmunen.

Bane Nor sitter nå med et ønske fra reindriftsnæringen og politikere om å bygge gjerde på hele den 295 kilometer lange strekningen.

– Vi kan ikke love at det blir satt opp gjerder på hele strekningen. Det må vi se nærmere på, sier Brækkan i Bane Nor.

