Regjeringen varsler endringer i taxireglene – kan åpne opp for Uber

innenriks

Det omstridte taxiformidlingstjenesten Uber la ned hovedvirksomheten sin i Norge i oktober og godtok omtrent samtidig et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Nå setter regjeringen i gang et arbeid med å endre denne loven. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier mandag at han vil beholde kravet om at drosjesjåfører må ha løyve, men vil fjerne kravet om at løyvehaverne må være tilknyttet en sentral, og den såkalte behovsprøvingen – som betyr at fylkeskommunene bestemmer antallet drosjeløyver.

– Dette er et sjumilssteg i riktig retning. Vi har hatt et drosjeregelverk som ikke har vært godt – ikke for forbrukerne, og heller ikke for drosjeeierne eller nye aktører, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i Høyre til NTB.

Han mener dette er første steg på veien til å få Uber tilbake i Norge, men vil ikke spå nøyaktig når den amerikanske taxitjenesten er tilbake for fullt.

– I god norsk tradisjon skal ting på høring, og utredes. Vi må nok fortsatt se for oss noen måneder, kanskje år med regelarbeid, men det tåler vi, sier Frølich.

– Spikeren i kista

Frølich har flere ganger tidligere uttalt seg positivt om Uber, men her er langt ifra alle enige med ham. Norges Taxiforbund og Transportarbeiderforbundet, som organiserer sjåførene, har vært svært kritiske til tjenesten.

– Regjeringen foreslår å oppheve behovsprøving og sentraltilknytning av løyver. Dette mener Transportarbeiderforbundet betyr totalt frislepp og spikeren i kista for et regulert og seriøst drosjemarked, skriver Transportarbeiderforbundet i en pressemelding, hvor de anklager regjeringen for å legge seg flat for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

De varslede endringene som ble lagt fram mandag, kommer nemlig som en reaksjon på en uttalelse fra ESA i februar, hvor dagens regelverk ble beskyldt for å være i strid med EØS-avtalen.

– Legger til rette

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreker at regjeringen fortsatt vil legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud.

– En mulig løsning kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører, sier han.

Han sier at regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedet.

– Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene, sier samferdselsministeren.

Abelia: – Uklart

Abelia, som er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedriftene, mener mye er uklart i regjeringens reaksjon på ESAs påpekninger.

– Det er ingen tvil om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen trykker på gasspedalen, men det er mye som tyder på at han har glemt å ta av brekket. Etter at departementet har sendt sitt svar til ESA, er det fortsatt mye som er uklart. Vi er langt unna å se konturene av en modernisert drosjenæring i Norge, sier direktør for digitalisering og fornying Christine Korme i Abelia.

Hun mener det er bra at regjeringen går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.

– Men det er et problem at vi ikke vet hva som kommer isteden. Man ønsker å beholde en form for løyve og kjøreseddel, men det er uklart hvilke kriterier som vil ligge til grunn. Vi kan med andre ord risikere at eksisterende barrierer erstattes med nye.

