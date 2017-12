Venstres ordførere delt om regjeringsforhandlinger

innenriks

Lørdag besluttet Venstre å gå inn i regjeringsforhandlinger. Forhandlingene om en trepartiregjering starter på nyåret. Beslutningen deler Venstres ordførere i to, skriver Klassekampen.

– Dette liker jeg dårlig. Veldig dårlig. Jeg mener dette ikke er rette veien å gå om en skal ha et Venstre som dekker hele landet. Da må en bygge opp tilliten i distriktene, sier Granvin-ordfører Ingebjørg Winjum. Hun mener avstanden mellom Venstre og Frp er for stor.

Olav Kasland i Bø sier at Venstre-ledelsen må skjønne at partiet er delt, og at denne beslutningen vil gjøre det vanskeligere for partiet ved lokalvalget i 2019. Gunhild Berge Stang i Fjaler har tidligere uttrykket sin skepsis, men sier at hun nå er mer avventende.

Eid-ordfører Alfred Bjørlo er av en annen oppfatning.

– Dette er et klokt vedtak. Et politisk parti må søke makt og påvirkning. Jeg har troen på at det er mulig å få dette til, sier Bjørlo.

Eivind Brenna i Vestre Slidre er enig med sin kollega i Eid. Det samme er Lena Landsverk i Vanylven.

Det lyktes ikke Klassekampen å få tak i ordføreren i Hurdal, Runar Bålsrud. Han har tidligere sagt at han sitter på gjerdet i saken.

