Fredag slukket de landsdekkende private radiokanalene P4 og Radio Norge sine signaler på FM-båndet i Oslo. I september gjorde NRK det samme. Det er bare lokale nærradioer som skal fortsette å sende på FM, i første omgang ut 2020.

De riksdekkende aktørene krevde i forbindelse med slukningsplanen at lokalradioene i storbyene skulle slukke sine FM-signaler samtidig for at de ikke skulle få noen fordeler og kapre lyttere i overgangen til dab.

Radio Metro – som ikke har noen landsdekkende konsesjon, men har flere lokalradiokonsesjoner over hele landet – og radiosjef Svein Larsen i kanalen mener det er urimelig at de må skru av sine FM-sendere bare fordi konkurrentene ønsker det.

Skal behandles i ESA

Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA, etter all sannsynlighet allerede før jul. Avgjørelsen er norske myndigheter nødt til å følge.

– Radio Metro vil uansett avvente ESAs sluttbehandling av saken før vi eventuelt slukker våre FM-frekvenser i Oslo, sa Larsen tirsdag.

Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken. Han peker også på at P4 blant annet i Buskerud har fortsatt å sende på FM siden 16. juni, da sendingene skulle vært stoppet.

Radio Metro-sjefen legger mye av skylden på situasjonen som har oppstått på Kulturdepartementet som han mener har somlet voldsomt. ESA har gitt Radio Metro frist til torsdag med å levere et tilsvar på departementets brev.

– Årsaken til utsettelsen av behandlingen er sommel fra departementet og kan verken lastes Radio Metro eller ESA. Jeg mener den offentlige forvaltningen burde ha såpass stor respekt for ESA at de kunne avventet noen dager når saken ikke har større konsekvenser enn den har, sier Larsen til NTB.

Varsler sanksjoner

Både Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er likevel krystallklare på at Radio Metro nå sender ulovlig på FM-nettet. Medietilsynet viser til at Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene.

– Medietilsynets jobb er å følge opp de politiske vedtak som er gjort på dette området. Vi kan ikke la noen sende uten konsesjon – og dermed må vi ty til sanksjoner. Det ville ikke ha sendt gode og langsiktige signaler dersom vi ikke fulgte opp denne saken, sier tilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Nkom, som driver tilsyn med blant annet frekvensbruk, varsler nå at de vil ilegge Radio Metro en tvangsmulkt på 25-30.000 kroner per ukedag dersom sendingene ikke stanses innen 14. desember. Nkom varsler også stenging av det som vurderes som ulovlige FM-sendinger.

– Irriterende utfordrer

Varselet gjelder også Radio Metro-eide Radio Rox, som disponerer de samme senderne. Nkom mener de to selskapene har en kommersiell fordel av å ikke stanse sendingene. For Radio Rox er tvangsmulkten satt til 6–8.000 kroner per ukedag.

– Vi er jo den lille irriterende utfordreren for de store duopolistene eller monopolistene (P4 og Radio Norge). Vi vil svare i løpet av onsdag, men det er klart vi trenger litt lengre frist. Det er veldig spesielt at Nkom og Medietilsynet reagerer på dagen. Så alvorlig er vel ikke denne sakens karakter at det er sånn bråhast, sier Larsen til NTB.

Radio Metro har for øvrig også konsesjon for dab og sender både på dab og nett i tillegg til FM.

