Hareide: – Nordby Lunde tar grundig feil om pleiepenger

innenriks

Høyres Heidi Nordby Lunde får krass kritikk og klar beskjed fra Hareide i et innlegg KrF-lederen la ut på sin Facebook-side onsdag formiddag.

«Her tar Nordby Lunde grundig feil» skriver Hareide under henvisning til at Nordby Lunde, som nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, har slått fast at en opphevelse av femårsbegrensnigen «aldri kommer til å bli vedtatt».

– Jeg er så tydelig, fordi KrF ikke vil skape usikkerhet og utrygghet for de familiene som står i en sårbar og vanskelig situasjon med syke og pleietrengende barn, sier Hareide.

Han går også i rette med Nordby Lunde for å komme med uttalelser fra talerstolen i Stortinget som «kunne virke støtende på familiene som har barn med ekstra pleiebehov».

– Det gjør ikke saken bedre, bemerker Hareide.

(©NTB)