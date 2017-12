WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

innenriks

I en pressemelding viser miljøorganisasjonen til at den fikk stanset jakten på en gruppe ulver tidligere i høst, men at Klima- og miljødepartementet i etterkant har fattet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene.

– Det er absurd at vi er nødt til å gjøre dette, men Klima- og miljødepartementet har fattet et nytt jaktvedtak som vi mener er lovstridig. Vi krever at all jakt i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark må stanses i påvente av en full rettslig gjennomgang, sier WWFs miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde.

