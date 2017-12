Mann dømt for å ha tvunget samboeren til prostitusjon

innenriks

Motivet var at han selv skulle kassere inn penger og narkotika, melder NRK.

Ifølge dommen tvang mannen kvinnen til å prostituere seg i perioden 1. juni 2010 til 5. januar 2012. Han var også tiltalt for menneskehandel, for drapstrusler mot kvinnen og for fysisk og psykisk mishandling av henne. Hun ble slått så hardt over ørene at hun måtte ha høreapparat.

Senere fikk mannen en ny samboer, som også ble utsatt for vold. Tiltalen omfattet også brudd på narkotikalovgivningen og trusler mot en mann.

Tiltalte har hele tiden nektet for anklagene og ikke erkjent straffskyld. Tingretten dømte ham imidlertid til tre år og ti måneders fengsel, noe som er litt mindre enn de fire årene aktor la ned påstand om. Han må også betale oppreisning til de fornærmede på 370.000 kroner.

Tingretten begrunner den noe mildere straffen med at det har tatt lang tid å få saken opp for retten.

Mannens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket.

(©NTB)