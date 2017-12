Eks-psykiater dømt til fire års fengsel

innenriks

– Det er begått økonomisk kriminalitet med stor fantasi, stor iver og mye initiativ over lang tid. Det er det han nå blir domfelt for, sier statsadvokat Peter André Johansen til Finansavisen.

Tidligere denne uken ble Ezazi, som også er tiltalt i Lime-saken, dømt for kreditorsvik og for å ha skjult opprinnelsen til eget straffbart utbytte, såkalt selvvasking.

Ezazis advokat, Victoria Holmen, skriver til avisen at dommen vil bli anket.

Ezazi har ført eiendeler og transaksjoner på en rekke andre personer, for å hindre staten i å inndra midlene. I 2005 ble han nemlig dømt til seks og et halvt års fengsel for grovt underslag og inndragning fra staten på 10,6 millioner kroner.

Ezazi mister også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for all framtid. Hans tidligere samboer, som sto som eier i flere av Ezazis eiendommer, mister den retten i fem år.

Saken er en del av Lime-saken, men ble ifølge dommen skilt ut på grunn av «kapasitetsmessige hensyn». I Lime-saken er 13 personer er tiltalt for menneskehandel og organisert kriminalitet.

(©NTB)