En person bekreftet død i rekkehusbrann i Horten

innenriks

– Politiet på åstedet bekrefter funn av en død person inne i en leilighet. Personen er ikke identifisert, opplyser Sørøst politidistrikt klokken 19.30 lørdag kveld.

Det ble tidlig klart at en person var savnet inne i en av rekkehusleilighetene. Kort tid senere observerte brannvesenets røykdykkere en livløs person inne i bygningen.

– Det er sett en livløs person i en av leilighetene. Den personen har vi ikke fått ut, fortalte innsatsleder David Bakke i Sørøst politidistrikt til NRK.

Det er også mistanke om at en person er brannskadd. Om flere personer er skadd, er ikke kjent.

Hele bygget tapt

Meldingen om brannen i Ynglingeveien kom like etter klokken 16 lørdag ettermiddag. Etter hvert spredte flammene seg til taket og hele bygningen sto i full fyr. En uke før jul mistet ti familier hjemmene sine.

– Hele bygget er tapt, fortalte brannsjef Per Olav Pettersen til Tønsbergs Blad i 19-tiden. Da jobbet brannmannskaper fra flere brannstasjoner intenst med å få kontroll over brannen, både med lift for å slukke fra taket og med strålerør rundt bygget.

Bygget eies av Horten kommunale boligstiftelse, opplyser Vestfold Interkommunale Brannvesen. Politiet startet raskt undersøkelser for å finne ut årsaken til brannen som trolig startet i en av leilighetene i midten av bygningen.

– Vi har begynt med etterforskning og er i gang med avhør av vitner. På stedet drives det innsats og brannslukning, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB.

Eksplosjonsfare

Brannmannskaper fra tre stasjoner i Vestfold rykket ut til rekkehusbrannen, og de første mannskapene var framme på stedet i 16.30-tiden. Kort tid etter opplyste brannvesenet at leiligheten var overtent og like etter var takkonstruksjonen slukt av flammene. Tre timer etter at brannen startet hadde brannvesenet kontroll.

– Vi har kontroll over brannen og har begynt med etterslukking. Det kommer til å ta flere timer, sier vaktleder Eva Hynne ved Vestviken 110-sentral til NRK.

Brannvesenet meldte tidlig at de fryktet at gassflasker kunne eksplodere, men etter et par timer var faren for eksplosjon over. Folk i området ble bedt om å holde en avstand på 300 meter fra det brennende rekkehuset.

Politifolk på stedet startet umiddelbart evakuering av beboere i området. Selv om det ikke ble ansett som farlig å oppholde seg innendørs i området, ble folk bedt om å holde seg unna åstedet utendørs.

(©NTB)