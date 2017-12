Nav-anslag: Trygdesvindel for 8 milliarder kroner årlig

innenriks

– Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.

Han sier svindelen er satt i system og at det på den måten blir mulig å lure til seg store summer.

I saken i Bergen som ble rullet opp tidligere i høst, ble seks familiemedlemmer pågrepet etter at politiet slo til mot tre bilpleiesentre.

To av dem ble varetektsfengslet og alle de tre kvinnene og tre mennene er nå siktet for medvirkning til grovt økonomisk utroskap og for omfattende trygdebedrageri, sier påtaleansvarlig Rudolf Christoffersen ved det såkalte A-krimsenteret i Bergen til kanalen.

Ifølge han er selskapene som markerer seg oftest i svindelsaker gjerne innen bransjene renhold, frisør, bygg- og eiendom og bilpleie.

I saken som ble rullet opp i Bergen hadde politiet i lang tid spanet på bilpleievirksomheten før de slo til.

Ifølge Christoffersen har nettverket svindlet til seg mer enn to millioner kroner i løpet av et par år. Etterforskningen av familiens bilpleieorganisasjon har vist en praksis der familiemedlemmer ansettes med høye lønninger, men uten å jobbe i selskapene.

Dermed kommer de i posisjon til å få utbetalt ytelser som fødselspenger ved graviditet og svangerskap, ved arbeidsledighet og sykepenger.

