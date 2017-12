innenriks

De to jentene var seks og sju år gamle da de grove seksuelle overgrepene skjedde bak Tiurleiken skole på Romsås i Oslo i juni år 2000.

Under rettssaken i Oslo tingrett erkjente 42-åringen straffskyld for hendelsen. I tillegg var han tiltalt for flere overgrep mot en annen mindreårig jente, men nektet straffskyld for dette.

Han ble pågrepet i fjor, etter at en DNA-prøve i en annen sak viste match på den 17 år gamle saken.

