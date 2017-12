Kvinne og sønn frikjent for drap eller medvirkning til drap i Søndre Land-saken

innenriks

Kjennelsen er godkjent av fagdommerne og er derfor rettskraftig. Juryen har trukket seg tilbake for å diskutere de andre tiltalepunktene, men har altså frifunnet kvinnen (44) og hennes sønn (20) for selve drapet på Nils Olav Bakken i 2016, melder NRK.

Både kvinnen og hennes sønn ble i sommer dømt til 19 års fengsel i Gjøvik tingrett, men begge anket dommene til lagmannsretten. En 36 år gammel mann, kvinnens ekskjæreste, ble i tingretten dømt til 20 års fengsel, og valgte å akseptere dommen.

Nils Olav Bakken ble drept

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land lørdag 3. september i fjor. Det gikk rundt halvannen måned fra Bakken ble drept til de tre ble pågrepet.

Obduksjonsrapporten viste at han var i live da han ble påtent, og at drapet skjedde samme sted som han ble funnet.

Forsto ikke hva de var med på

Både kvinnen og hennes sønn hevdet i tingretten at de ikke hadde innsett hva de hadde vært med på, og at det først på vei bort fra åstedet gikk opp for dem at 36-åringen hadde drept Bakken.

Kvinnen har i tingretten hevdet at Bakken skulle bankes opp, men ikke drepes.

– Jeg reiste meg opp og satte meg i bilen. Jeg følte meg veldig uvel, redd og skjelven. Det var aldri heller i mine tanker at han skulle få noe annet enn grisebank, fortalte kvinnen i tingretten.

Hun har forklart at hun satt i bilen da 49-åringen ble påtent på den øde skogsbilveien på Veståsen natt til 3. september i fjor.

Motivet i saken har vært uklart, men ifølge dommen fra tingretten mente de tre tiltalte at Bakken hadde begått et overgrep mot en slektning av de tre.