SSB: Nedgang i boligprisene

innenriks

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus sank med 5,1 prosent fra andre til tredje kvartal i 2017. Prisene har gått opp 1,3 prosent sammenlignet med fjorårets tredje kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge tallene har ikke årsveksten vært like svak siden tredje kvartal 2014.

Prisene på nye eneboliger har økt med 2,8 prosent fra andre til tredje kvartal i år. Fra tredje kvartal 2016 har prisene steget med 4,2 prosent.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener det er nødvendig med en viss priskorreksjon i nyboligmarkedet for å få i gang omsetningen av nye boliger etter en lengre periode med tregt marked.

– Så lenge utbyggerne har en del å gå på er det helt naturlig at prisene tilpasses en ny markedssituasjon, sier Geving.

Han legger til at det er viktig å få solgt nok til å komme i gang med planlagte byggeprosjekter, og for å unngå at boligproduksjonen faller så mye at det om et par år på nytt oppstår et tilbudsunderskudd.

Ifølge SSB har nye boliger totalt hatt en prisnedgang på 2,4 prosent fra andre til tredje kvartal i år, og hatt en økning på 2,2 prosent fra tredje kvartal 2016.

Prisen for brukte boliger har til sammenligning sunket med én prosent fra andre til tredje kvartal i år og steget med 2,5 prosent fra tredje kvartal i 2016.

