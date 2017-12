Støre: – Kommenterer ikke enkeltsaker

innenriks

– Angående kveldens oppslag om varsling av saker i Arbeiderpartiet. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker i kveld. Men jeg vil igjen understreke at alle varsler som kommer til vårt parti, blir tatt på alvor. Jeg har full tillit til at partikontoret og partisekretæren håndterer varsler på en skikkelig måte, skriver Jonas Gahr Støre på sine Facebook-sider onsdag kveld.

Tidligere onsdag meldte Dagens Næringsliv at Støre har kalt inn nestleder Trond Giske til samtale for å konfrontere ham med minst fire nye varsler om upassende oppførsel. Det skal gjelde oppførsel overfor kvinner som skal ha sentrale roller i partiet og har fortalt sin historie til Støre. Varslerne skal ifølge avisen ha bedt om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke ble orientert om sakene, fordi hun regnes som en nær politisk alliert av nestleder Trond Giske.

Giske har ikke svart på NTB henvendelser, men Adresseavisen skriver onsdag kveld at de har vært i kontakt med ham, men Giske ønsker ikke å kommentere de nye opplysningene.

I tillegg offentliggjorde flere sentrale folk i Oslo Arbeiderparti onsdag kveld et opprop i VG der de sier at de har kviet seg for å si og mene noe offentlig om #metoo på grunn av partikulturen i Arbeiderpartiet. Grunnen er frykt for at det internt i Ap skal bli oppfattet som at man deltar i en politisk maktkamp om lederskapet i partiet.

