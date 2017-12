Arild Grande skal lede Aps arbeidslivsutvalg

innenriks

Arbeidslivspolitikken er pekt ut som et satsingsområde for å løfte partiet etter nedturen i høstens valg. Flere utvalg skal se på ulike politikkområder, og stortingsrepresentant Grande får ansvar for arbeidslivspolitikken, skriver Klassekampen.

– Jeg vil si allerede nå: Lokalpolitikere kan og bør gjøre mer for å sikre et anstendig arbeidsliv, sier Grande. En lokalpolitisk uttalelse som kan vedtas av landsstyret til våren er en del av mandatet.

Han kan allerede ramse opp flere politikkområder det er aktuelt å se nærmere på: å utfordre handlingsrommet i internasjonale avtaler, også̊ EØS-avtalen, involvere de ansatte mer på arbeidsplassen, styrke varslervernet, begrense innleie og bekjempe deltidsukulturen og gjøre mer for å sikre flere faste og hele stillinger.

– Vi skal se på hele arbeidslivet. Hvis vi mislykkes i dette arbeidet, er det mye som står på spill, sier Grande.

Partileder Jonas Gahr Støre mener Ap må «komme enda tettere på den arbeidshverdagen der folk opplever utfordringer» etter å ha manglet «temperatur og spiss» på dette feltet i valgkampen.

(©NTB)