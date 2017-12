Nordmenn blir dummere

innenriks

Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence.

I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien.

– Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien.

Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQen falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland.

Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv. Men nå mener han at kvalitetsøkningen i skolen har stoppet.

– Vi har sett at skolearbeidet er mindre krevende i mange land, og at elevene bruker mindre tid på lesing og lekser, sier han til det svenske magasinet Forskning & Framsteg.

Han vet ikke om trenden kan snus, og anbefaler skandinavene å heller bruke tiden sin på å utnytte den faktiske økningen.

– Men det hadde vært bra om flere leste tykke bøker, gjerne om historie, sier Flynn.

