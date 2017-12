Mann slapp fra det med lettere skader etter skiulykke i Balestrand

innenriks

Mannen skal ha klaget på smerter i brystet etter ulykken, og ble fløyet til Førde sentralsykehus. Han slapp unna med lettere skadd, og forventes å skrives ut i løpet av fredag, bekrefter sykehuset i Førde overfor NTB.

Politiet fikk først melding om ulykken klokken 22.56 torsdag kveld.

– Vi fikk melding om en som hadde kjørt på en stein i et område som heter Raudmelen. Luftambulansen ble sendt til stedet, men klarte ikke lande, sa operasjonsleder Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB like over midnatt natt til fredag.

Til slutt endte det med at et Sea King-helikopter måtte løfte mannen ut.

