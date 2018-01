Politiet intensiverer letingen etter savnet kvinne i Brumunddal

innenriks

28 personer fra Sivilforsvaret og store politimannskaper med hunder er fredag kveld i gang med å lete i området der blodfunnet ble gjort.

Ved 18.15-tiden samlet flere politibetjenter seg rundt et område ikke langt fra en presenning. Området ble opplyst og avbildet, skriver NRK.

En analyse av blodspor som ble funnet ved Fagerlundveien i Brumunddal, viser at det tilhører savnede Jemtland. Politiet ba fredag ettermiddag den eller de som kan være involvert i dette, om å melde seg. Bakgrunnen er en teori om at hun kan være påkjørt på stedet, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Vi kaller ikke dette et åsted foreløpig, men dette er åpenbart nå et svært viktig sted for politiet, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden.

Hovedteorien til politiet nå er at det har tilstøtt Jemtland noe. Det er satt i gang ytterligere undersøkelser på stedet, blant annet utvidet søk etter savnede, opplyser politiet i en pressemelding.

Sperret av område

– Dette går nå over fra å være en forsvinningssak til å bli en kriminalsak, sier van der Eynden.

Blodspor ble funnet etter tips fra en turgåer som hadde sett det kort tid etter forsvinningen. Tipset kom inn til politiet torsdag, og i etterkant ble et større område sperret av for å undersøke funnet. Blodsporet tilhører den savnede kvinnen.

Politiet opplyste tidligere fredag at de har arbeidet på stedet hele natt til fredag. Kripos er også involvert i saken.

Forsvant i romjulen

Den 36 år gamle småbarnsmoren Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre en gang natt til fredag 29. desember og har siden vært savnet.

Kvinnen bodde rundt en mil utenfor Brumunddal sentrum og siste observasjon av henne skal ha vært ved boligen i 2-tiden. Samme morgen i 5.50-tiden ble det siste sporet fra 36-åringens mobil registrert i Brumunddal sentrum. Jemtland ble meldt savnet av ektemannen på nyttårsaften.

Politiet ber alle som har vært i området på natten og dagen da Jemtland forsvant om å ta kontakt.

– Vi etterforsker bredt, opplyser politiet.

(©NTB)