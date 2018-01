Uvær fører til stengte fjelloverganger og kolonnekjøring 

innenriks

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær, melder Statens vegvesen like før klokken 9 søndag morgen. På riksvei 7 over Hardangervidda er det innført kolonnekjøring på grunn av uvær.

Strynefjellet er søndag morgen stengt på grunn av sterk vind og rasfare, melder politiet i Innlandet.

På E39 mellom Vinjeøre og Valsøya melder Vegvesenet om vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt.

Fylkesvei 773 over Steinfjellet i Namsskogan kommune er stengt på grunn av uvær. Det samme gjelder fylkesvei 50 Hol-Aurland i Buskerud og Sogn og Fjordane, og denne veien vil forbli stengt hele søndag, melder Vegvesenet.

I tillegg er en rekke fergesamband innstilt som følge av uværet.

Vegvesenet ber folk la bilen stå søndag formiddag i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland på grunn av ekstremværet Cora. I disse områdene ventes det svært kraftig vind.

I tillegg til ekstremværvarselet er det også utstedt obs-varsler om kraftig vind i Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland og Hedmark. Obs-varsler om vanskelige kjøreforhold gjelder for Sogn og Fjordane, fjellet i Sør-Norge og Helgeland.

