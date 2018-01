Kvinnelige fartøyeiere får dispensasjon fra forbud mot leieskipper

innenriks

– Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskerier, også som aktive fartøyeiere. Det ble helt naturlig å åpne for en dispensasjon her. Kvinnelige fartøyeiere som deltar i åpen gruppe, må kunne gå ut i fødselspermisjon uten at det går ut over fartøyets inntektsgrunnlag, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Forbudet trådte i kraft 1. januar 2018 i forbindelse med endringen av reguleringen av den såkalte åpen gruppe. Gruppen omfatter i hovedsak fiskere som har fiske som binæring.

Formålet med å innføre et alminnelig forbud mot å bruke leieskipper i denne gruppen er å begrense antall fartøy som fisker, for å beskytte kvotegrunnlaget for dem som ønsker å etablere seg med egen båt.

Ifølge Fiskeridirektoratet øker andelen kvinnelige fiskere her i landet. Det var registrert 310 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2017, mot 273 året før.

