Trøndelag og Vestlandet dominerte kåringen Det Norske Måltid

Det Norske Måltid startet i 2008 for å synliggjøre mangfoldet i norsk matproduksjon og bidra til næringsutvikling. Produkter fra alle fylkene i landet var påmeldt i år, men på vei mot finaler og til slutt vinnergruppe framstår noen deler av landet som de sterkeste matregionene.

– Nå ser vi at Trøndelag med fem priser er landets mattyngdepunkt, sier hoveddommer Einar Risvik fra Nofima etter at de 13 hovedvinnerne er kåret.

De andre prisene fordelte seg med to til Rogaland og én pris hver til fylkene Hordaland, Møre og Romsdal, Østfold, Aust-Agder, Nordland og Buskerud.

Rekord

– Det har vært rekordmange påmeldt i år, 220 produkter. Det forteller oss at det skjer mye blant matprodusenter i Norge, og det er hardt arbeid, stor kreativitet og et kvalitetsfokus uten sidestykke, sier prosjektledere for Det Norske Måltid, Kristin Austigard og Sigve Skretting, til NTB.

Trøndelagsvinnerne inkluderer flatbrødet Skjenning, reinsdyrkalvemørbraden Rørosviddas Perle, solbæriskrem fra Reins Kloster, osten Munkeby og ølet Rødskjegg.

Vestlandet fikk priser for Rogalands-most og villfanget fisk, for sider fra Hordaland og foredlet fisk fra Mør og Romsdal.

Salami slo til

Salamipølsa Slegge fra Rongeriks i Buskerud fikk prisen for Årets kjøtt foredlet, og dessuten to hederspriser: Årets Matspire og Matkanalens pris.

– Ask gård på Ringerike har gjenskapt den italienske smaken med norske råvarer, ramsløk, norsk havsalt, einer og andre urter, krydder og håndverk, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i stiftelsen Matmerk.

På slutten av kvelden ble Det Norske Måltids hederspris tildelt kokken Morten Schakenda, overrakt av fjorårets vinner Wenche Andersen og Arne Brimi som fikk prisen i 2013. Schakenda fikk prisen for i en årrekke å ha formidlet sin gastronomiske kunnskap og matglede til profesjonelle og andre matinteresserte, i Norge og i store deler av verden.

