Mann pågrepet for ran av helsesenter

Bevæpnet politi tok seg til stedet og gjennomsøkte bygningen på jakt etter gjerningsmannen, skriver Fosna-Folket. Fire politibiler er på stedet, og en hundepatrulje søker i området.

– Det har vært et ran her, sier enhetsleder Torkil Østraat til avisen klokken 22.25. Han forteller at en person tok seg inn på helsesenteret via en ulåst dør.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt bekrefter ranet overfor Adresseavisen. Han sier raneren hadde finlandshette og våpen.

– Han tok seg inn på vaktrommet og truet til seg medisiner. Han skal ha brukt en pistollignende gjenstand. Om det var en ordentlig pistol, er ikke på det rene, sier Østraat. Han sier gjerningsmannen trolig har forlatt helsesenteret.

Klokken 23.50 ble en mann i 40-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak ranet.

– Han ble pågrepet i det vi tror er hans hjem i Bjugn. Han ble anropt av politiet, og pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, opplyser operasjonsleder Viola Elvrum til Fosna-Folket.

