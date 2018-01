Mye vind på Vestlandet og kolonnekjøring i Sør-Norge

innenriks

Lørdag kalte Meteorologisk institutt inn ekstramannskaper for å overvåke det kommende uværet ekstra nøye, og søndag ettermiddag var det fortsatt under nøye overvåking.

Meteorologene tror ikke lenger at det vil utvikle seg til ekstremvær, selv om det fortsatt er snakk om full storm og med enkelte vindkast som kan komme opp mellom 40 og 45 meter i sekundet – noe som tilsvarer orkan. Dette vil imidlertid kun gjelde mindre områder.

– Vi har sett grundigere på prognosene, og det ser ut til at Nordfjord, indre strøk av Møre og Romsdal og Dovrefjellområdene kan få de kraftigste vindkastene og vinden i fjellene, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

Storm og nedbør

Også i Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag er det varslet økt vind til full storm utsatte steder, som varer til og med tirsdag. I Vest-Agder og Rogaland er det i tillegg ventet store nedbørsmengder.

I Fjell kommune i Hordaland førte vinden til at et hus under oppføring blåste ned og kollapset, skriver Bergens Tidende. I Spjelkavik blåste løse gjenstander fra et nybygg på Amfi Moa ut i gatene, og i Trondheim måtte også politiet kontakte et byggefirma etter at flere isolasjonsplater fra et nybygg var i ferd med å løsne på grunn av vinden.

Kolonnekjøring og stengt

Den kraftige vinden har ført til at E6 over Dovrefjell er stengt. Det er også riksvei 13 over Vikafjell og fylkesvei 50 Hol-Aurland.

Det er også kolonnekjøring på enkelte fjelloverganger. Det gjelder foreløpig europavei 134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Ifølge Statens vegvesen kan det bli innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet på kort varsel. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt på grunn av uværet.

– Vinden blir ikke like kraftig på alle fjelloverganger, sier Nedberg Hille, som ber reisende om å holde seg oppdatert på veimeldingene.

Utover mandag ventes det mye nedbør i Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder-fylkene og Rogaland, noe som vil føre til vanskelige kjøreforhold.

