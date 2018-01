Rekordmange tollbeslag i 2017

innenriks

Til sammen ble det gjort 37.948 tollbeslag i fjor, skriver Nettavisen. Det er nesten 2.000 flere enn året før.

– På sett og vis så har vi beklageligvis satt noen rekorder i 2017. Det er mange forklaringer til det, sier tolldirektør Øystein Børmer. Han viser blant annet til at det fraktes stadig flere varer over grensen, og at ikke alle følger norsk lov.

Kameraer ved grenseoverganger, etterretningsarbeid og flere kontroller er noen av grunnene til at antall beslag øker. Men selv om flere blir tatt, vet ikke Børmer hvor omfattende smuglingen er.

– For vårt område er det veldig lite vi vet sikkert. Vi driver i en bransje hvor vi gjør våre beste vurderinger, men vi kan sjelden si noe 100 prosent sikkert om hva skjer.

Det ble også satt rekord i antall narkotikabeslag: 4.352. De siste årene har det i gjennomsnitt vært 3.900 belag i året.

– Det er også en beklagelig utvikling. De siste årene har vi sett en økning i de syntetisk fremstilte psykoaktive stoffer. Det er ikke store kvanta, men det er stoffer som kan være inntil 10.000 ganger kraftigere enn tradisjonell narkotika. Stoffer som til dels er akutt livsfarlige, advarer tolldirektøren.

Alkoholholdige drikkevarer er den enkeltgruppen som øker mest.

